الحريري : ما زالت ضد سلاح حزب الله و ضد ذهابه إلى سوريا

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه ما زال “ضد سلاح حزب الله وضد ذهابه إلى سوريا”، وأنه “لم يساوم على المحكمة الدولية”، محذرا من “التشكيك باعتدال تيار المستقبل”، موجها كلامه إلى “من يحاول أن يقول إننا تيار نقيم تسويات يمينا ويسارا”، بالقول: “إننا تيار يقوم بتسويات من أجل البلد، للوطن للبنانيين، وليس لمصلحة سعد الحريري”.

وقال، بحسب ما نقلت عنه صحيفة النهار: “نحن لم نساوم على المحكمة الدولية، ولا أي موقف في ما يخص ذهاب حزب الله إلى سوريا، نحن ضده، وهم يعرفون أننا ضده. نحن لم نساوم على سلاح حزب الله، هم يعرفون أننا ضده، ولكن اتفقنا على ألا ندخلكم جميعا ومعكم البلد بمشكل اقتصادي وسياسي”.

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