السعودية تغلق مكتب قناة ” الجزيرة ” القطرية و تسحب ترخيصها

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية اليوم الاثنين اغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في المملكة وقالت إنها “سحبت الترخيص الممنوح لها”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن هذه الخطوة تأتي بعد أن قامت قناة الجزيرة بما اسمته “ترويج مخططات الجماعات الإرهابية ودعم ومساندة ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن ومحاولة شق الصف الداخلي السعودي وذلك بالتحريض بالخروج عن الدولة والمساس بسيادة المملكة العربية السعودية”.

ولم يصدر بيان فوري من الجزيرة ردا على اتهامات المملكة.

وفي وقت سابق من اليوم، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب” في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. (ANADOLU)

عكس السير