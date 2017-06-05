السعودية : شابان متهوران يصوران مقطعاً مرعباً يظهرهما و هما يسيران على حافة برج الساعة في مكة ! ( فيديو )

أظهر مقطع مصور قيام شابين متهورين بالسير والجلوس على حافة برج الساعة في مكة، في مشهد يحبس الأنفاس.

كما أظهر المقطع قيام مصوره بإظهار مدى بعد الحرم عن مكان وقوفه.

وحظي المقطع بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين معجب بجرأة الشابين ومستنكر لاستهتارهما وتعريض حياتهما للخطر.

وسبق وأن انتشرت مقاطع مصورة تظهر أشخاصاً يقفون أعلى برج الساعة، لكن هذا الفيديو بدا وكأنه الأخطر، بسبب سير مصوره على الحافة.

وبعد انتشار المقطع على نحو واسع، ألقت الشرطة السعودية القبض على الشابين.

وقالت صحيفة “سيق”، إن ” فرق التحريات والبحث الجنائي تمكنت من التعرف على هويتيهما والقبض عليهما، وجرى التحقيق معهما تمهيداً لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام”.

رجل فوق هلال برج ساعة مكة

وساعة مكة هي ساعة تم إنشاؤها فوق مجمع أبراج البيت ضمن فندق فيرمونت، بارتفاع يزيد عن 600 متر لتكون أكبر ساعة في العالم، وقد تم تشغيلها في شهر رمضان من عام 1431 هـ تجريبياً.

وتعد ساعة مكة أطول ساعة في العالم بطول 40 متراً، وارتفاع 400 متر عن مستوى الأرض، وهي مصنوعة في ألمانيا، وزودت جدرانها بمصاد ضوئية تصدر إشعاعات في المناسبات كالأعياد وإشارات عند حلول وقت الأذان.

أعلى هلال الساعة !

وفي بعض المناسبات الإسلامية كدخول الأشهر الهجرية والأعياد، تتم إضاءة 16 حزمة ضوئية عمودية خاصة تصل إلى ما يزيد عن 10 كيلومترات نحو السماء وتبلغ قوة كل حزمة ضوئية 10 كيلو واط.

كما يعد الهلال الموجود على قمة الساعة الأكبر في العالم حيث يبلغ قطره 23 متراً ويبلغ طول حرف الألف الموجود في كلمة “الله أكبر” في أعلى الساعة أكثر من 23 متراً.

تصوير الحرم من أعلى برج الساعة

يتم رفع الأذان من أعلى ساعة مكة المكرمة بواسطة أقوى نظام صوتي من نوعه على الإطلاق، وتضاء أثناء الأذان 21,000 وحدة ضوئية باللونين الأبيض والأخضر تستخدم لتعزيز الرؤية في جميع أنحاء منطقة مكة المكرمة حيث تتم إضاءة 24 قضيبا متحركا، و800 قضيب ثابت.

معلومات عن برج الساعة

عكس السير