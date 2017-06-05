السويد : إجلاء العشرات من مركز لجوء جراء نشوب حريق يشتبه أنه ” متعمد “

ذكرت الإذاعة السويدية ووسائل إعلام محلية أخرى أنه تم إجلاء 60 شخصًا صباح يوم الأحد، بعد نشوب حريق في مركز لإيواء طالبي اللجوء وسط السويد.

ولم يصب أحد بسبب الحريق، الذي تم إبلاغ الشرطة به حوالي الساعة 4 صباحا، في بلدة سوديرهام الساحلية الصغيرة، على مسافة 3 ساعات شمال ستوكهولم.

ولم يعرف سبب نشوب الحريق، لكن الشرطة أغلقت الموقع وتجري تحقيقا في الحادث، باعتبار أنه يشتبه بكونه حريقاً متعمداً.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إن السكان فروا من المبنى المكون من طابق واحد، عندما وصلت خدمات الطوارئ، لكن «الوضع كان فوضويا للغاية في بادئ الأمر».

وسيتم نقل السكان المتضررين إلى مبان قريبة.

وقال رئيس مركز اللجوء إريك بيرسون، لوسائل إعلام محلية، إنه يخشى الكثيرون من أن يكون الحريق قد دمر وثائق وأوراق هوية، بالإضافة إلى ممتلكات شخصية.

وكانت السويد قد شهدت عدة حرائق في مراكز استقبال اللاجئين منذ عام 2015، عندما سجلت البلاد رقما قياسيا لطلبات اللجوء وهو 163 ألفًا. (DPA)

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