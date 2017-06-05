العربية للطيران تعلق الرحلات بين الشارقة والدوحة من الثلاثاء

قالت العربية للطيران، يوم الاثنين، إنها ستعلق الرحلات الجوية بين إمارة الشارقة والعاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وستغادر آخر رحلة للشركة من الشارقة إلى الدوحة الساعة 18.30 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، بينما ستقلع آخر رحلة قادمة من العاصمة القطرية إلى الإمارة يوم الاثنين الساعة 19.25 بالتوقيت المحلي.

وقالت الشركة إن المسافرين الذين لديهم حجوزات على رحلات العربية للطيران إلى الدوحة بعد الخامس من حزيران، سيكون أمامهم خيار استعادة قيمة الحجز بالكامل أو الحجز إلى متن رحلات لوجهات أخرى.

يأتي الإجراء بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتهم مع قطر يوم الاثنين واتهمت الدوحة بدعم “الإرهاب” في خلاف هو الأسوأ منذ سنوات بين تلك الدول. (REUTERS)

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