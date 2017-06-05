الهلال الأحمر التركي يعتزم بناء ألف وحدة سكنية لمهجري حلب في إدلب

قال رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، إن المنظمة التي يرأسها تعتزم بناء ألف منزل في محافظة إدلب، لصالح مهجَّري مدينة حلب.

وأضاف أن عدد مهجري حلب في إدلب، يبلغ نحو 40 ألف شخص، وأن الهلال الأحمر التركي يعتزم إقامة المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل لصالح المهجرين.

وأكد “قنق”، أن الهلال الأحمر التركي نفذ عددًا كبيرًا من المشاريع، من بينها دورٌ للأيتام، كما أن المنظمة تقدم رعاية صحية وغذائية منتظمة لنحو 2800 عائلة في المنطقة.

وأشار قنق، إلى أن نحو 700 ألف شخص يعيشون في مخيمات غير نظامية منتشرة بريف إدلب، وأن الهلال الأحمر سوف يواصل تقديم الإمدادات الغذائية للسكان. (ANADOLU)

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