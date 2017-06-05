باكستاني يدخل ” موسوعة غينيس ” كأسرع كاتب نص في العالم

حطم الباكستاني عبد الباسط مدرب الذاكرة و الحسابات الذهنية الرقم القياسي العالمي كأسرع كاتب رسالة نصية في العالم، باستخدام تقنية سوايب.

وأعلنت #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية إدراج عبد الباسط ضمن موسوعتها بعدما حقق رقماً قياسياً عالمياً في كتابة رسالة نصية طويلة تتكون من جملتين في غضون 17.5 ثانية فقط، وذلك خلال اختبار نظمته في 22 مايو الماضي في دبي.

وفي ديسمبر الماضي كسر عبد الباسط الرقم القياسي العالمي كأسرع شخص يرتب العناصر الكيميائية في الجدول الدوري، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، إذ استغرق 3 دقائق و 9.29 ثانية.

وفي حديثه لوسائل إعلامية دولية قال “أنا فقط أفعل ذلك لأقول لطلابي، إذا كان لديهم هدف في الحياة، ومصممين على تحقيقه، فلا أحد يستطيع إيقافهم “.

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