بالفيديو .. سائح بريطاني يسقط من شرفة فندق بعد ممارسته الجنس مع ” متحول جنسياً “

أصيب سائح بريطاني بجراح خطيرة بعد سقوطه من شرفة عقب علاقة آثمة مع متحول جنسيًا في تايلاند.

وكان الرجل، الذي يُعتقد أنه في الأربعينيات من عمره، في دار ضيافة مع “سيتيبونغ مانيكات” (35 عامًا) يوم الجمعة.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تُظهر اللقطات الرجل الذي لم تستطع الشرطة الكشف عن هويته ساقطًا على الأرض دون ملابس متأثرًا بجراحه ومتألمًا في تمام الساعة الـ 5 صباحًا. حيث غطاه المتفرجون بمنشفة صغيرة، وضمد عمال الإنقاذ رأسه بسروال قصير، وفقاً لشبكة إرم نيوز، وقد نقل الرجل لمستشفى بانغلامونغ في “باتايا”، وهي مدينة تقع على الساحل الشرقي لتايلاند حيث يتعافى الآن.

وقال رئيس الشرطة “سوكشاي جونلا”: “لا يمكننا معرفة اسمه الحقيقي وهويته لأن جواز سفره كان في الخزنة ولم نستطع فتحها بعد عدة محاولات مضنية”.

فيما قالت العاهرة إنها كانت معه وأنه كان أجنبيًا بريطانيًا، وقالت إنهما لم يتشاجرا وقضيا وقتًا ممتعًا.

وأضاف الشرطي: “عندما فحصنا الغرفة لم تكن هناك أية علامات على وجود شجار. وكانت توجد سجائر وواقيات ذكرية مستعملة، كما قالت العاهرة إنها لا تملك فكرة عن كيفية سقوطه، حيث كانت في الغرفة عندما ذهب الى الشرفة”.

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