بعد تحقيقات و بحث مطول .. هولندا : إعادة أطفال سوريين ” اختطفهم والدهم ” إلى أمهم ( صور )

تمكنت السلطات الهنغارية من إيجاد الأطفال السوريين الثلاثة، مع والدهم الذي اختطفهم بتاريخ (19/5)، من منزل زوجته المنفصل عنها، الواقع في مدينة أنسخدي الهولندية، بعد قضاء بعض الوقت معهم.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “تيليخراف” الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة الهنغارية تمكنت أول أمس السبت، من ضبط الرجل البالغ 35 عاماً، أثناء إجراء عمليات فحص دورية على القطارات.

وفيما تم احتجاز الأب، أرسلت السلطات الهنغارية الأطفال الثلاثة، حسن البالغ 5 أعوام، وكل من نزيه البالغ أربعة أعوام، وألما البالغة عامين، إلى هولندا برفقة محققين هولنديين اثنين ومتطوعة من منظمة مساعدة اللاجئين.

وتمكنت الشرطة الهنغارية من ضبط الأب بعدما نشرت الشرطة الهولندية صوره مع أطفاله على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى برنامج تلفزيوني هولندي خاص بالحوادث والجرائم.

وعلى الرغم من استلام 15 بلاغاً عن الأطفال ووالدهم، آخرها بلاغ أكد وجودهم في قطار على الحدود بين هنغاريا ورومانيا، إلا أنها جميعها فشلت بالوصول إلى الأطفال.

ورفعت الشرطة الهولندية مذكرة اعتقال دولية بحق الأب، وخصصت 15 محققاً للعمل على القضية التي طالت لمدة أسبوعين، قبل أن يتم إغلاقها باستعادة الأطفال وضبط الأب الذي احتجز في هنغاريا، وتم طلب نقله إلى السلطات الهولندية.

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عكس السير