بيريز : زيدان سيبقى مدى الحياة .. و الكرة الذهبية بانتظار رونالدو

قال #فلورنتينو_بيريز رئيس #ريال_مدريد إن بوسع زين الدين زيدان البقاء في النادي مدى الحياة بعدما أصبح هذا الرجل الفرنسي أول مدرب يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين متتاليتين عقب التفوق بنتيجة 4-1 على يوفنتوس السبت.

وقال بيريز لإذاعة كادينا سير: “زيدان يستطيع البقاء في ريال مدريد مدى حياته”.

وأضاف: “يشعر كل مشجع لريال بالامتنان له، إذ رفع مستوى الفريق عندما انضم إلينا في 2001، وكان حينها أفضل لاعب في العالم”.

وتابع: “الآن هو أفضل مدرب في العالم. إنه يتولى تدريبنا منذ 17 شهراً، لكنه فعل كل شيء ممكن”.

وعن نجمه كريستيانو رونالدو، قال بيريز: “كريستيانو سيفوز بالكرة الذهبية الخامسة، إنه يستحقها عن جدارة، إذ حقق لنا كل شيء ممكن، وها هو يثبت اليوم أنه الأفضل”. ( reuters )

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