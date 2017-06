تأجيل عرض الموسم الأخير من فيلم ” Game of Thrones ” إلى عام 2019

تَأجَّل عرض الموسم السابع من المسلسل التلفزيوني الملحمي الشهير Game of Thrones، عدة أشهر بسبب جدول الإنتاج الذي يحتاج إلى أن تدور أحداثه في فصل الشتاء، ولكنَّ الموسم الثامن قد يُؤجَّل مدةً أكبر من ذلك، لأسبابٍ أكثر غموضاً.

وأشار كيسي بلويز، مدير البرامج في شبكة “HBO” الأميركية، في مقابلةٍ مع مجلة إنترتينمنت ويكلي الأميركية إلى أنَّ الموسم الثامن، الذي يتكون من ست حلقاتٍ فقط، ربما لا يُعرَض حتى عام 2019، وفقاً لما نشره موقع The Verge الأميركي.

وقال بلويز إنَّ سبب عدم مشاركة القائمين على العمل ديفيد بينيوف ودانيال بوب وايس، في أي أجزاء أخرى مبنية على أحداث المسلسل، يرجع بشكلٍ كبير إلى أنَّه “بحلول الوقت الذي سيُذاع فيه الموسم الأخير، سيكون دان وديفيد قد أمضيا في صنع هذا المسلسل مدة 12 عاماً”.

ورغم أنَّ ويس وبينيوف التَقيا جورج مارتن، مؤلف روايات A Song Of Ice and Fire التي اقتُبِس عنها المسلسل التلفزيوني، للمرة الأولى عام 2006، فإنَّ شبكة HBO لم تأمر ببدء البث التجريبي لمسلسل Game of hrone حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2008، ولم يبدأ إنتاج المسلسل حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2009.

وليس واضحاً من أين بدأ بلويز حساب الوقت قبل بدء عرض المسلسل للمرة الأولى، لكنَّ موقع فيرج قال إنَّ تلك الحسابات تبدو باعثةً على الاكتئاب قليلاً.

وسأل المحاور بلويز بعد ذلك بصراحةٍ أكبر قائلاً بحسب ما اوردت هافينغتون بوست عربي: “إذاً إلى الآن الموسم الأخير قد يُعرض عام 2018 أو في 2019 اعتماداً على احتياجاتهم؟”، وهو السؤال الذي رد عليه بلويز قائلاً “نعم. عليهم كتابة الحلقات وتحديد جدول الإنتاج. سيكون لدينا رؤية أوضح عن الأمر بمجرد إحرازِهما تقدماً في عملية الكتابة”. الأمر غامض جداً، لكنَّه يعني بالتأكيد أن الشبكة سمحت لكل من بينيوف وويس بأخذ الوقت الذي يحتاجانه.

ورغم أن خلو عام 2018 من مسلسل Game of Throne وما ينطوي عليه من مغامرات في قارة ويستيروس سيغضب عشاق السلسلة التلفزيونية الذين لم يعودوا قادرين على تحمل مرور صيف بدون موسم جديد، إلا أنَّ تأجيل عرضه ربما يكون شيئاً جيداً.

وأشار بلويز إلى أنَّ الشبكة التلفزيونية لم تقرر بعد عدد أجزاء Game Of Thrones التي ستُنتجها (إذ توجد خمسة أجزاء في مراحل التطوير الأولى)، أو متى ستُذيعها، لكنَّهم غير قلقين بشأن الانتهاء من العمل سريعاً، وقال: “إنتاج Game of Throne بشكل جيد قدر الإمكان هو هدفنا الأول، وبعد ذلك سنبحث في أمر تلك السيناريوهات. لن يأتي وقتٌ تشاهد فيه عرضاً للمسلسل غير متقن”.

وسيعطي تأجيل عرض الموسم الأخير، شبكة HBO مزيداً من الوقت لترتيب أعمالها، وتجنُّب الحاجة إلى التسرع في عرض شيءٍ جديد على الشاشة. وكما تعلمت الشبكة أول مرة، فالقواعد جماهيرية شديدة الإخلاص هي أيضاً انتقادية بشكلٍ لا يصدق.

ورغم أن كثيراً من معجبي المسلسل اعتقدوا أنَّ الرواية قبل الأخيرة، وهي الكتاب السادس في سلسلة الروايات وتحمل اسم Winds of Winter، ستصدر قبل أن تَعرِض شبكة HBO الجزء السادس، إلا أنَّ ذلك لم يحدث. ثم كرروا ذلك الاعتقاد بشأن موعد إصدار الكتاب السابع قبل عرض الموسم السابع من المسلسل، لكن من الواضح أنَّ ذلك لن يحدث أيضاً، وهو ما أكده مارتن عدة مرات عبر مدونته الشخصية.

لكن تَكَهن بعض المعجبين بأنَّ مارتن يكتب الكتابين السادس والسابع في آنٍ واحدٍ بهدف تقليص الفارق الزمني بين تَاريخي إطلاقهما ليكون أقصر بكثير من الفارق الزمني بين الإصدارات السابقة، فقد مرت 5 سنوات منذ إصدار الكتاب الخامس الذي يحمل اسم A Dance with Dragons.

وسيسمح تأجيل عرض الموسم الثامن من المسلسل التلفزيوني حتى عام 2019 بصدور كتابٍ واحد على الأقل من سلسلة الروايات قبل أن يكشف المسلسل عن كل الخفايا في نهايته. وليس هناك أي وسيلة على الإطلاق لمعرفة الأمر، ومارتن ليس لديه الكثير لقولِه. لكن على كل حال ربما سيكون عليك الانتظار حتى عام 2019 لتعرف نهاية سلسلة Game of Thrones.

