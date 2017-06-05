تجدد الهجوم على بيكيه في احتفالات ريال مدريد

تجدّد التهجم على #جيرارد_بيكيه، مدافع #برشلونة الإسباني، من طرف جماهير ريال مدريد، وذلك بمناسبة احتفالات أنصار فريق “الميرينغي” بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث هتفوا باسم اللاعب الكاتالوني عقب صافرة نهاية مباراة الملكي أمام يوفنتوس الإيطالي (4-1) مساء السبت على ملعب “الألفية” بالعاصمة الويلزية كارديف.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أنّ جمهور ريال مدريد في “كارديف” وقف يهتف بعد انتهاء المباراة “بيكيه، أيها الأحمق، قم حيي الأبطال”، مشيرةً إلى أنّ هذا الهتاف لم يتوقف عند ملعب “الألفية”، وإنما امتد لملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية، حيث حضر عدد من الجمهور لمشاهدة المباراة على الشاشات العملاقة.

وكان نفس الهتاف قد ظهر أثناء احتفال لاعبي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، وفقاً لصحيفة إيلاف، إذ هاجم داني كارفاخال زميله بالمنتخب الإسباني بيكيه أثناء الاحتفال مع الجمهور بساحة “سيليبس” في 21 مايو الماضي.

يُشار أنّ جيرارد بيكيه قد دخل في العديد من الصدامات مع بعض لاعبي ريال مدريد، وجماهير النادي الملكي، بسبب نشره تغريديات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أساء من خلالها للفريق الملكي ولتاريخه.

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