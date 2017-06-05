تركيا تدعو إلى الحوار وتعرض المساعدة لحل الخلاف بين قطر ودول خليجية

دعت تركيا التي تقيم علاقات وثيقة مع دول الخليج، الاثنين، إلى الحوار وأبدت استعدادها للمساهمة في حل الخلاف بين قطر ودول خليجية ومصر قطعت علاقاتها مع الدوحة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: “يمكن ان تحصل مشاكل بين الدول، لكن يجب ان يتواصل الحوار” مضيفا “بالتاكيد، سنقدم اي شكل من أشكال الدعم لكي يعود الوضع الى طبيعته”.

وتقيم تركيا علاقات مميزة مع قطر، وعلاقات جيدة مع دول الخليج الأخرى ولاسيما السعودية.

وعلى غرار قطر، غالبا ما توجه إلى تركيا اتهامات بدعم مجموعات منبثقة من تيار الإخوان المسلمين في العالم العربي. (DPA)

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