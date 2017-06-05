تنظيم ” داعش ” يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات التي ضربت العاصمة البريطانية ليلة السبت إلى الأحد وأودت بحياة 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين.

وذكر التنظيم في بيان نشره عن وكالة أعماق التي تنشر بياناته الرسمية “أن مفرزة إرهابية من مقاتلي التنظيم نفذت هجمات لندن السبت”.

وعلى عكس العادة لم ينشر التنظيم تفاصيل أكثر، عن عدد أو هوية المهاجمين المنتمين إلى فرقة الموت التي سماها مفرزة.

ويأتي ذلك بعد أن قالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، في وقت سابق من الأحد، إنها حققت تقدماً في تحديد هوية منفذي الهجمات، مشيرة إلى أن فريق التحقيق يعتبر أن المسلحين عملوا بشكل مستقل.

وشهدت العاصمة البريطانية ليل السبت الأحد هجومين إرهابيين أسفرا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 50 أخرين، فيما استطاعت الشرطة أن تقتل ثلاثة مهاجمين بالرصاص.

ووقع الحادث الأول على جسر لندن عندما دهست شاحنة عدداً من المارة قبل أن تتوجه إلى سوق بورو القريب ليغادرها الإرهابيون ويقومون بطعن من في طريقهم بأسلحة بيضاء. (REUTERS)

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