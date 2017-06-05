حصلت على 14 ألف دولار .. طبيبة أسنان روسية تخلع 22 سناً سليماً لأحدى مريضاتها !

احتالت طبيبة أسنان #روسية على مريضة للحصول على المال وخلعت لها 22 سنا سليمة لا تحتاج لأي علاج مقابل ما يزيد على 800 ألف روبل (14 ألف دولار).

وذكرت صحيفة برافدا الروسية أن عملية الاحتيال بدأت عندما توجهت مواطنة من #سان_بطرسبرغ إلى عيادة أسنان خاصة، ولكن اختمرت لدى الطبيبة (40 عاما) فكرة لخداع المريضة وأزالت 22 سنا سليمة تحت ذريعة أنها بحاجة إلى تركيب أسنان اصطناعية، بحسب ما اوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومقابل هذا حصلت على أكثر من 800 ألف روبل.

وعندما أدركت المريضة أن الأمور لا تسير على ما يرام كان قد فات الأوان، ولكنها قامت بمقاضاة الطبيبة، واستمرت التحقيقات على مدى فترة طويلة، وإذا أدينت الطبيبة فإنها ربما تمضي سنوات من عمرها خلف القضبان.

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