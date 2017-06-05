دي ماريا على رأس أولويات برشلونة

أكدت تقارير فرنسية، أن #برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم #باريس_سان_جيرمان، الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، خلال سوق الانتقالات الصيفية، لتدعيم خط وسطه في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “Le Parisien” الفرنسية، إن مدرب برشلونة الجديد إرنستو فالفيردي وضع دي ماريا على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي، لا سيما بعد إعلان لاعب الوسط التركي أردا توارن رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن الصحيفة، والتراجع الكبير في أداء “الرسام” أندريس إنييستا.

وقالت الصحيفة أيضاً إن برشلونة أيضاً سيستغل الصداقة التي تجمع بين دي ماريا ومواطنه ليونيل ميسي، من أجل إقناع الأول بالرحيل عن النادي الباريسي، والانضمام إلى كتيبة فالفيردي.

يذكر أن دي ماريا (29 عامأً) سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد، الغريم الأزلي لبرشلونة، في الفترة بين 2010 و2014، قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي بعد خلاف مع إدارة النادي “الملكي”.

عكس السير