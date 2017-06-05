روسيا : لا سبب للقلق على قطاع النفط و الغاز بعد الخلاف بين قطر و دول عربية

قال مصدر روسي مطلع لرويترز يوم الاثنين إن موسكو لا ترى سببا للقلق على صعيد الطاقة بعد قرار عدد من الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن دول أوبك تعاونت في الماضي رغم نشوب خلافات دبلوماسية.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر يوم الاثنين واتهمتها بدعم “الإرهاب” في أشد خلاف منذ سنوات بين تلك الدول.

وتابع المصدر أن موسكو تخطط لمناقشة الوضع المتعلق بقطر في اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين. (REUTERS)

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