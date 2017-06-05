غريزمان : الرحيل عن أتلتيكو الآن ” خطوة قذرة “

أكد المهاجم الفرنسي الدولي، أنطوان غريزمان، أنه سيبقى في صفوف فريقه أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل، وأشار غريزمان إلى أنه ستكون خطوة قذرة، إذا قرر الرحيل عن النادي بعد أن وقعت عليه عقوبة الحرمان من إبرام صفقات جديدة في سوق انتقالات اللاعبين.

وربطت تقارير صحافية كثيرة بين غريزمان، وخطوة انتقال محتملة لمانشستر يونايتد الإنكليزي.

وأيدت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “كاس”، العقوبة الموقعة على نادي أتلتيكو مدريد بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد خلال فترتي انتقال، بسبب المخالفات التي شابت تعاقداته مع لاعبين قصر.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النادي الإسباني الذي نفذ نصف مدة العقوبة حتى الآن، ولهذا لن يتمكن أتلتيكو من شراء لاعبين جدد خلال الفترة ما بين شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) للعام الجاري.

ويجوز لأتلتيكو مدريد رغم العقوبة استعادة لاعبيه المعارين لأندية أخرى، كما يمكنه بيع لاعبين وتصعيد آخرين من قطاع الناشئين.

وأوضح غريزمان: “وقت عصيب للنادي”، مؤكداً أنه قرر البقاء في أتلتيكو مدريد بعد إجراءه لحديث مطول مع مستشاره الرياضي إيريك اولهاتس.

وأشار: “ستكون خطوة قذرة لو قررت الرحيل الآن”. ( DPA )

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