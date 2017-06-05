فشل محاولة تسوية الخلاف بين ألمانيا و تركيا

أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل فشل محاولته الأخيرة لتسوية الخلاف مع تركيا حول حظر أنقرة لزيارة نواب من البرلمان الألماني للقوات الألمانية في قاعدة إنجرليك التركية، مضيفا أن سحب هذه القوات بات أمرا ضروريا.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو اليوم الاثنين ما أعلنه نظيره الألماني الذي يقوم حاليا بزيارة لتركيا، بعدم السماح للنواب الألمان حتى الآن بالتوجه على قاعدة انجرليك العسكرية الجوية في جنوب تركيا حيث ينتشر عسكريون ألمان.

وقال تشاوش اوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابريل “حاليا يمكنهم (الألمان) زيارة قاعدة حلف شمال الأطلسي في قونية (وسط) وليس في انجرليك”.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني أن “على تركيا أن تدرك أنه ووفق هذه الظروف لا بد من سحب الجنود الألمان”.

وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ البرلمان (بوندستاغ)، واستنادا على ما ستطلبه الحكومة، البحث عن مكان بديل للقوات.

وعقب ذلك، أفادت تقارير صحفية استنادا لمصادر في مكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بإلغاء اجتماع كان مقررا في وقت لاحق بين رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية الألماني. (DPA-AFP-DW)

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