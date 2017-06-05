قاعدة عسكرية جديدة لأمريكا في البادية السورية ( فيديو )

أكد مصدر من فصيل “مغاوير الثورة” (الجيش الحر) المدعوم من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية انتهاء تجهيز القاعدة الثانية التابعة للتحالف دعما للجيش الحر في منطقة خبرة الزقف، عند الحدود السورية العراقية.

ونقلت قناة الجزيرة عن المصدر قوله إن القاعدة العسكرية الجديدة مجهزة بالعتاد والسلاح والأفراد التابعين للمعارضة المسلحة والتحالف الدولي، لدعم فصائل الجيش الحر في معاركه ضد تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية ودير الزور شرقي سوريا.

وكان التحالف الدولي قد أنشأ في وقت سابق ثلاث قواعد، اثنتان منها في مناطق سيطرة ما يُعرف بقوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا، وأخرى في مناطق سيطرة الجيش الحر بالبادية السورية.

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