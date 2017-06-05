للمرة الثالثة .. مانشيني يسعى لضم ماريو بالوتيلي

يسعى #روبرتو_مانشيني، المدير الفني الجديد لفريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي، للم الشمل مع مهاجمه السابق #ماريو_بالوتيلي، المهاجم السابق لمانشستر سيتي، الذي كان يدربه مانشيني من قبل.

وأعلن زينيت تعيين مانشيني المدرب السابق لإنتر ميلان مدربًا جديدًا للفريق الذي فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

ووضع مانشيني بالفعل قائمة قصيرة من اللاعبين يسعى للتعاقد معهم بينهم بالوتيلي، مهاجم نيس الفرنسي، الذي سجل 15 هدفًا في 20 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

وسبق لمانشيني وبالوتيلي العمل معًا في إنتر ميلان قبل أن يوقع المدرب البالغ من العمر 52 عامًا عقدًا مع سيتي ويضم المهاجم الأسمر أيضًا، وفقاً لشبكة إرم نيوز، وسجل بالوتيلي 13 هدفًا مع سيتي تحت قيادة مانشيني عندما توج الفريق بلقب الدوري بطريقة دراماتيكية.

ولكن مانشيني سيواجه منافسة شرسة مع سلسلة من الأندية الأوروبية الساعية للتعاقد مع المهاجم الأسمر بينها أنتالياسبور التركي ولاس بالماس الإسباني.

ووفقًا لموقع fcinter1908 فإن مانشيني يريد أيضًا التعاقد مع كيتا بالدي من لاتسيو الإيطالي وأندريا بيلوتي مهاجم تورينو.

وسيحصل مانشيني على 4.5 مليون يورو (خمسة ملايين دولار) في العام من زينيت الذي اعتاد على التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب مقابل مبالغ مالية باهظة.

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