مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية تركيا و ألمانيا في ظل التوتر الحاصل بين البلدين

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية مولود #تشاوش_أوغلو مع نظيره الألماني زيجمار جابريل في العاصمة #أنقرة (TRT)

#تشاوش_أوغلو: تحدثت مع نظيري الألماني حول نشاطات تنظيم بي كا كا الإرهابي في #ألمانيا وأشكره على الموقف الذي أبداه

#تشاوش_أوغلو: تنظيم “بي كا كا” الإرهابي يمارس نشاطاته بكل حرية في #ألمانيا وهو أمر يتسبب في إساءة كبرى للشعب التركي

#تشاوش_أوغلو: نشاطات تنظيم #غولن الإرهابي في #ألمانيا يعود إلى وجود عدد كبير من عناصره هناك

#تشاوش_أوغلو: نعتبر أن #ألمانيا دولة صديقة ولا يليق بها إيواء مثل هؤلاء الإرهابيين

#تشاوش_أوغلو: نسعى للتركيز على مضاعفة التبادل التجاري والثقافي بين #تركيا و #ألمانيا وطي صفحة المسائل العالقة بين البلدين

#تشاوش_أوغلو: الوفد الألماني سيزور قاعد إنجيرلك وسيلتقي الوزير الألماني برئيس الوزراء #يلدريم وهي زيارة مهمة لتوطيد العلاقات بين البلدين

وزير خارجية ألمانيا: لم تعلن #ألمانيا رأيها في محاولة الانقلاب الفاشلة فورا وإنما تأنت في ذلك

#جابريل: محاولة الانقلاب الفاشلة ستبقى عالقة في أذهان الأتراك ولا نتعامل مع الحكومات الانقلابية التي تنقلب على الحكومات المنتخبة ديمقراطيا

#جابريل: نحن شركاء في #حلف_الناتو وضد الإرهاب ولا نريد أن نفقد #تركيا فهي الشريك الأكبر والأهم في المجال التجاري

#جابريل: علاقتنا قوية جدا مع #تركيا ثقافيا ونستطيع تطوير ثقافة مشتركة كتبادل الطلبة وإعلان توأمة البلديات وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول

#جابريل:منعنا تنظيم بي كا كا الإرهابي من ممارسة عمله بحرية لأنه لا يستهدف فقط #تركيا بل يعمل داخل #ألمانيا على جمع الآتاوات وهو أمر مزعج لنا

#جابريل: يوجد لدينا أكثر من 4500 متهم ومتورط من بي كا كا وتنظيم #غولن الإرهابي ونحن بحاجة لأدلة قوية ضدهم وإلا لن نستطيع إحالتهم إلى القضاء

#جابريل:فيما يتعلق بطالبي اللجوء إلى #ألمانيا من المشتبه بهم في التورط بالمحاولة الانقلابية في تركيا فالأمر يعود للمؤسسات القضائيةوالإنسانية

#جابريل: #ميركل تحدثت معي عن قاعدة قونيا وليس قاعدة انجيرلك و #ألمانيا لا تريد أن تجعل هذا الموضوع للخلاف والنقاش بين البلدين

#جابريل: الجيش الألماني جيش برلماني ونواب البرلمان عليهم زيارة القواعد التي نعمل فيها بشكل مشترك والمسألة لا تتعلق بالقواعد والمبادئ

#جابريل: علينا أن نحترم القرار السيادي لأن السياسة التركية لا تسمح بفتح قاعدة إنجيرلك وما زلنا نتواصل حتى نجد صيغة متاحة للتعاون العسكري

#جابريل: نعمل على حل المشاكل العالقة بشكل سلمي وتحدثت مع الجانب التركي حول المعتقلين والموقوفين وهذا الموضوع يعتبر شأنا داخليا تركيا نحترمه

#جابريل: نعمل على حل المشاكل العالقة بشكل سلمي وتحدثت مع الجانب التركي حول المعتقلين والموقوفين وهذا الموضوع يعتبر شأنا داخليا تركيا نحترمه

#تشاوش_أوغلو: البعض يستخدم الصحافيين كجواسيس ونحن لا نعتقلهم ولكن تصوير صحافي للقواعد العسكرية ونقلها لجهات إرهابية يجب أن يُحاسبه القضاء

#تشاوش_أوغلو: تنظيم بي كاكا الإهابي ما زال يواصل نشاطاته داخل #ألمانيا ويحاول اقناع الناس بالعمل في الإرهاب ويجمعون الآتاوات لدعم الإرهاب

#تشاوش_أوغلو: يمكن للنواب الألمان زيارة قاعدة الناتو في ولاية #قونية وليس قاعدة إنجرليك في ولاية #أضنة

#تشاوش_أوغلو: قد أحزننا ما حدث بين #قطر ودول الخليج وهذا يهدد التفاهم والوحدة بين دول المنطقة

#تشاوش_أوغلو: نحن نكافح الريداكالية والإرهاب والاسلاموفوبيا ولدينا الكثير من مجالات التعاون مع دول الخليج

#تشاوش_أوغلو: الدول يمكن أن تعيش المشاكل والخلافات ولكن يجب أن تتواصل للحوار ونحن حزنا للتطورات التي حدثت في #الخليج حاليا

#تشاوش_أوغلو: #تركيا تطالب #ألمانيا تسليم المطلوبين، وبموجب اتفاقية بين الدولتين تستطيع ألمانيا أن تسلمنا إياهم

#تشاوش_أوغلو: تحولت #ألمانيا إلى ملاذ آمن لأعدء #تركيا من الإرهابيين وهذا لا يليق بها كدولة صديقة

#جابريل: يوجد 4500 متهم بالانتماء لتنظيم بي كا كا الإرهابي واذا صدرت عليهم أحكام في #ألمانيا فستكون قاسية

#جابريل: نحتاج لأدلية قوية ضد المتهمين حتى نسلمهم إلى #تركيا

#جابريل: هناك طلبات لجوء إلى #ألمانيا ليس فقط من الدبلوماسيين بل من العسكريين ولدينا مؤسسات مستقلة تنظر في طلباتهم وقد يطول الأمر

#جابريل: نحتاج لدراسة ملفات هؤلاء اللاجئين (العسكريين الأتراك) ونعرف أن #تركيا يسوءها هذا الأمر لكن لا يمكن قراءة ذلك على أنه عداء لها

#جابريل: نحتاج لدراسة ملفات هؤلاء اللاجئين (العسكريين الأتراك) ونعرف أن #تركيا يسوءها هذا الأمر لكن لا يمكن قراءة ذلك على أنه عداء لها

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