مانشستر يونايتد : 80 مليون جنيه أسترليني ثمن دي خيا

أكدت تقارير صحافية أن فريق #مانشستر_يونايتد وضع سعراً جديداً لبيع الحارس الإسباني #ديفيد_دي_خيا لفريق ريال مدريد في الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة مترو الإنكليزية، بحسب أولية عربية، أن فريق مانسشتر يونايتد وضع سعر جديد لدي خيا بمبلغ 80 مليون إسترليني للتفريط فيه هذا الصيف.

وكان اليونايتد رفض عرضًا من الريال بمبلغ 40 مليون أسترليني في الفترة السابقة، مشيرًا إلى التمسك بالحارس الإسباني، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وتشير التكهنات أن اليونايتد وضع هذا السعر الكبير في دي خيا من أجل التأكيد على فكرة عدم السماح له بالرحيل عن الفريق.

من ناحية أخرى، اشترط المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، رحيل دي خيا إلى ريال مدريد مقابل استبداله مع مهاجم “الملكي” موراتا، وهو ما قد يتم بالفعل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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