مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تعلن عن عدد الفلسطنيين الذين قتلوا في سوريا منذ عام 2011

أعلنت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” (حقوقية غير حكومية)، يوم الأحد، مقتل 3 آلاف و506 لاجئين فلسطينين في سوريا بينهم 462 امرأة، منذ عام 2011.

جاء ذلك في تقرير نشرته المجموعة، مساء الأحد، عن أحدث حصيلة لعدد القتلى والمعتقلين واللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت المجموعة أن “ما يزيد عن ألف و603 لاجئين فلسطينين معتقلون في أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 99 امرأة”.

وأشارت إلى “مقتل 196 لاجئاً ولاجئة فلسطينية نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار المفروض على المخيمات الفلسطينية في سوريا”.

ونوهت إلى أن “ما يزيد عن 85 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 2016”.

ووفقًا لتقديرات أممية، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 550 ألف لا يزالون مقيمين بسوريا، 95% منهم بحاجة إلى مساعدة.

و”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، مقرها لندن، انطلقت عام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية.

وتوثق المجموعة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا، حسب ما تقول على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. (ANADOLU)

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