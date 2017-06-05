مصر : شهادة تقدير لطالب سوري في حفل لـ ” تكريم الطلاب الوافدين المبدعين ” ( صور )

كرم وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، طالباً سورياً يتلقى تعليمه في مدرسة العاشر من رمضان الثانوية في محافظة السويس.

وقالت وسائل إعلامية مصرية، إن الوزارة نظمت حفلاً بقاعة المؤتمرات الكبرى لتكريم الطلاب الوافدين المبدعين، وكان من بين الذين تم تكريمهم الطالب السوري ياسين عامر توفيق، أحد الطلاب الموهوبين في العزف على آلة العود.

ويعد توفيق أحد أعضاء فريق كورال التربية الموسيقية، وشارك فى العديد من الاحتفالات والمناسبات القومية والمسابقات، كان آخرها افتتاح مسابقة كأس التميز للتعليم الثانوي العام.

من جهته، وعد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بإقامة حفل تكريم لائق للطالب بالسويس تقديراً لتميز مستواه الإبداعي الفني.

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