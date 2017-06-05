مكاليلي : نغولو كانتي ‬مميز‬ لكنه ليس خليفتي

دفع الأداء المتألق للفرنسي #نغولو_كانتي، لاعب تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، هذا الموسم للمقارنة مع كلود مكاليلي لاعب الفريق السابق.

لكن مواطنه مكاليلي يقاوم ما يتردد عن أن كانتي خليفته، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، وأكد أن لاعب وسط تشيلسي لم يخض ما يكفي من التجارب والمواجهات الصعبة في مسيرته حتى الآن.

وكان كانتي، البالغ عمره 26 عامًا، عنصرًا فعالًا في تشكيلة أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، الذي قاده للقب الدوري هذا الموسم وهو الثاني على التوالي للدولي الفرنسي بعد تتويجه بالبطولة مع ليستر سيتي، في إحدى المفاجآت الكبرى على صعيد الكرة الأوروبية العام الماضي.

وبفضل أدائه توج كانتي بجائزة اتحاد كتاب كرة القدم في إنكلترا لأفضل لاعب الشهر الماضي، فضلًا عن عدد آخر من الجوائز.

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