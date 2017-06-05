ممثل خامنئي يتهم روحاني بـ ” عدم إعلان الولاء المطلق للولي الفقيه “

هاجم ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي لدى الحرس الثوري، علي سعيدي، رئيس البلاد حسن روحاني والإصلاحيين، متهماً إياهم بـ “عدم إعلان الولاء المطلق للولي الفقيه علي خامنئي”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيدي، اليوم الاثنين، في مدينة أصفهان، بمناسبة ذكرى وفاة آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإيرانية، بحسب مانقله موقع “انتخاب” المقرب من الإصلاحيين.

وتطرق ممثل خامنئي إلى الانتخابات التي شهدتها البلاد أيار الماضي، وفاز بها روحاني، قائلاً: “هذا الانتخاب كشف لنا بعض الأمور، وإن لم نتخذ التدابير اللازمة فإن مصير الثورة الإيرانية سيكون مشابهاً لثورات أخرى (لم يحددها)”، وفق تعبيره.

واتهم سيعدي الرئيس الإيراني وداعميه بـ”ميولهم للغرب، والسعي لتغيير السياسة الخارجية للنظام الإيراني، وعدم الإيمان بقيم الثورة، وعدم إعلان الولاء المطلق للولي الفقيه”.

وشهدت إيران في 19 من الشهر الماضي انتخابات رئاسية، فاز بها حسن روحاني، متقدما على منافسيه، بحسب لجنة الانتخابات بالبلاد. (ANADOLU)

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