من بينها احتجاز رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة كرهينة .. ألمانيا : إعتقال سوري ارتكب 176 جريمة منذ العام 2009 !

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شاب سوري ارتكب 176 جريمة جنائية، في مدينة زالتسغيتر، شمالي البلاد.

و قال موقع “يونغه فرايهات” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المدعي العام اتهم الشاب بعدة جرائم، منها 86 حالة تبادل مخدرات، و87 بيع مخدرات للقصر، إلى جانب الاعتداء والسرقة والابتزاز.

وأشار الموقع إلى أن الشاب السوري البالغ من العمر 22 عاماً، احتجز رجلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة كرهينة، وحاول ابتزازه والحصول منه على المخدرات، ومن ثم قام بضربه مع اثنين من زملائه لساعات.

من جانبه، كشف المتحدث باسم مكتب المدعي العام كريستيان فولترز، أن العقوبة الدنيا في حال إدانة الشاب ستكون سجنه لمدة 5 سنوات، موضحاً أن سجنه لمدة تزيد عن 15 عاماً غير ممكن، لأن غالبية جرائم بيع المخدرات التي ارتكبها كانت خفيفة.

وكان الشاب السوري قدم إلى ألمانيا وهو طفل، وتمت ملاحظة قيامه بجرائم السرقة والعنف منذ عام 2009، إلا أن الموقع أكد أنه دائماً ما كان يتمكن من الهرب، بسبب صدور أحكام مخففة بحقه مع وقف التنفيذ.

عكس السير