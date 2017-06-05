وكالة فارس : إيران تبدي استعدادها لشحن المواد الغذائية الى قطر في غضون 12 ساعة

ابدى رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في ايران رضا نوراني استعداده لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الى قطر عبر 3 موانئ في جنوب ايران.

وقال رضا نوراني، بحسب وكالة فارس الايرانية يوم الاثنين ردا على العقوبات التي فرضتها البلدان العربية على قطر ومنها حظر المواد الغذائية، ان الحدود البرية الوحيدة لقطر هي مع السعودية الا ان ايران تعتبر الاقرب بحريا لهذا البلد وتستطيع شحن المواد الغذائية لهذا البلد في غضون 12 ساعة.

واضاف، انه بالامكان الاستفادة من شركة ” والفجر ” الايرانية للملاحة في شحن المواد الغذائية عبر موانئ بوشهر وبندر عباس وبندر لنكه الى هذا البلد.

ولفت الى ان قطر تستورد نحو 4 الى 5 مليارات دولار من مختلف انواع المواد الغذائية من السعودية ومصر والامارات لكن الحظر الذي فرضته هذه البلدان بسبب التوتر في العلاقات ما أسفر عن هجوم الناس على مراكز التسوق.

ويشار الى ان السعودية والامارات ومصر وليبيا قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات بسبب مواقفها حيال التطورات في المنطقة.

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