” يويفا ” يدعو بريطانيا للتقدم بطلب استضافة مونديال 2030

دعا ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( #يويفا )، #بريطانيا للتقدم بطلب استضافة #كأس_العالم 2030.

وقال سيفرين في وقت سابق، إن دور قارة أوروبا في استضافة كأس العالم من المقرر أن يأتي في غضون 13 عاما، بعد إقامة مونديال 2022 في قطر ومونديال 2026 في أمريكا الشمالية.

وأوضح سيفرين لهيئة الإذاعة البريطانية، أنه يدعم تقدم بريطانيا بطلب استضافة كأس العالم، خاصة وأن إنكلترا لم تحتضن المونديال منذ نسخة 1966.

وأشار سيفرين “بالنسبة لي بريطانيا قادرة بكل تأكيد على الاستضافة من الناحية التنظيمية وفيما يتعلق بالبنية التحتية”.

وتابع “ولكن بالتأكيد القرار لا يخص اتحاد الكرة الإنجليزي وحده، ولكن أيضا الحكومة وكل الجهات المنوطة”.

وأكد “لكن كل شيء حول الكرة الإنجليزية أو البريطانية معروف للجميع، لذا فهم يستحقون استضافة كأس العالم في المستقبل القريب”.

وأضاف “لا أعرف كم هو قدر الدعم الذي يحتاجونه، لكنهم قادرون على استضافة كأس العالم، وأنا واثق من ذلك، إنه قرار اتحاد الكرة وإذا اتخذوا هذا القرار فإننا سنساندهم بقوة”.

وأوضح “سيكون لهم كل الدعم السياسي، أتمنى فقط عدم ترشح دولتين أوروبيتين لاستضافة المونديال، لأن هذا لن يكون جيدا”.

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