ألمانيا : رجل دين ” آلي ” يبارك المصلين و يتلو الدعاء ! ( فيديو )

طوّرت كنيسة في ألمانيا رجلاً آليّاً (روبوت) يتولى مهام رجال الدين، إذ يتلو الصلوات والدعاء، ويبارك المصلّين.

وفي ويتنبيرغ الألمانية، طوّرت الكنيسة هذا الروبوت الذي أطلقت عليه اسم BlessU-2، وقامت بمدّه بما يحتاج من الصلوات وبعبارات المباركة ليتلوها بشكل أوتوماتيكي.

ووفق موقع “ميرور” البريطاني، يتكون الروبوت من صندوق معدني مع شاشة لمسية ويدين على الجانبين تطلقان ضوءاً خلال التلاوات، ورأس مع عينين وفم إلكتروني.

وتتلخص مهام هذا الروبوت في الترحيب الحار بزوار الكنيسة، ثم سؤالهم ما إذا كانوا يريدون مباركات بصوت رجالي أو نسائي، ثم يطرح عليهم سؤالاً حول أية مباركة يريدون، ثم يصدر بعد ذلك صوتاً آلياً ويرفع يده مع الابتسام.

بعد ذلك، تبدأ يد الروبوت في الإضاءة المتواصلة، بينما يقول الروبوت “فليباركك الرب ويحميك” ثم يتلو مقاطع من الإنجيل، ثم يمكن طباعتها بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم الكنيسة، سيباستيان فون، إن هذه التجربة من شأنها أن تفتح نقاشاً في الموضوع، وإن ردود الفعل جاءت منقسمة، فالبعض اعتبرها فكرة رائعة بينما لم يستطع آخرون تخيل مباركة من آلة.

وأكد فون أن الروبوت جذب المزيد من المصلين إلى الكنيسة، وقال إن مسيحيين كانوا غير مرتبطين جداً بالكنيسة، باتوا اليوم يأتون كل صباح ومساء.

ومع ذلك عاد فون للتأكيد على أن الروبوت لن يعوض رجل الدين البشري، “ولن نشهد في المستقبل روبوتاً في كنيسة”. (العربي الجديد)

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