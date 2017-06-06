ألمانيا : سلطات الهجرة تطلب من رضيع ترك البلاد بعد رفض طلب لجوء عائلته

أرسلت السلطات الألمانية مذكرة ترحيل بحق طفل أفغاني رضيع في شهره الخامس، بعد رفض طلب لجوء عائلته، على الرغم من الوضع الأمني المتردي هناك.

وعلى الرغم من استئناف العائلة ضد قرار الترحيل، ما يزال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يواصل إرسال طلبات المغادرة، حيث أكدت إحدى الرسائل على ضرورة مغادرة الرضيع ياسين “غير المرحب به في ألمانيا”.

وكان ياسين قد وُلد قبل خمسة أشهر في ألمانيا، وهو ما رأت فيه السلطات سبباً لضرورة ترحيله، إذا اعتبرت أن الرضيع لم يسبق له أن كان في أفغانستان، وبالتالي فإنه لا يعاني هناك من أي اضطهاد أو ملاحقة.

من جهته، وصف محامي العائلة مانفريد كوستركه طلب السلطات الألمانية بـ”المشين”، مضيفاً أن “توجيه رسالة لرضيع من دون انتظار قرار القضاء بشأن طلب لجوء عائلته، ناتج في كثير من الأحيان عن أن العاملين في سلطات الهجرة الألمانية يجمعون أجزاء نصوص جاهزة في رسائلهم”، معتبراً أن الحق في وحدة العائلة لم تتم مراعاته.

ويبدو وضع العائلة بالغ التعقيد، إذ لا يتعلق الأمر بالرضيع ياسين وحده، بل وبأخيه الأكبر ميلاد (15 عاماً) الذي يخضع لعلاج كيميائي لإصابته بسرطان الدم، وبالتالي لا يمكن للسلطات الألمانية ترحيله، لكنها تستطيع ترحيل عائلته، وحول هذا الموضوع علق المحامي الألماني بالقول: “يحدث مثل هذا الأمر لأن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لا يعبأ بالمآسي الفردية للكثير من اللاجئين”. (DW)

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