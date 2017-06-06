إسبانيا : شاب عربي يقتحم زفافاً في كنيسة و يحاول تحطيم الرموز الدينية داخلها و هو يصرخ ” الله أكبر ” ! ( فيديو )

اقتحم شاب مغربي كنيسة في مدينة “فيادوليد” (بلد الوليد)، شمالي إسبانيا، مساء يوم السبت (3/6)، وحاول تخريب وتحطيم الرموز الدينية داخل الكنيسة، خلال إقامة حفل زواج.

ونقل موقع “طنجة” الإخباري المغربي، عن السلطات الإسبانية، أن الشاب اقتحم كنيسة “سان باولو” وعطل مراسم زواج كانت تُقام داخلها وهو يطلق صيحات التكبير، قبل أن يتدخل عناصر من الشرطة ويتم اعتقاله.

أما صحيفة “إلباييس” الإسبانية فقالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شهود عيان (الضيوف)، قالوا إن الشاب هتف الله أكبر، إلا أن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها من قبل السلطات.

وأوضحت السلطات أن الشاب يحمل الجنسية المغربية، وهو في الـ 22 من عمره، يقيم في “فيادوليد” ولديه رخصة إقامة من أجل الدراسة، مشيرة إلى أن سجله الأمني يتضمن عدداً من السوابق.

عكس السير