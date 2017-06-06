الاتحاد الألماني ” يبحث ” مشاركة المنتخب في مونديال قطر

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه سيناقش الموقف من مونديال #قطر مع حكومة بلاده، وأكد أن مجتمع كرة القدم الدولي يجب أن يتفق على ألا تقام بطولات كبرى في بلدان تنشط في دعم الإرهاب.

وأوضح رئيس الاتحاد الألماني راينهارد غريندل، أن الاتحاد تلقى الاتهامات الراهنة والخطيرة لقطر باهتمام بالغ وبقلق كبير.

ووفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، معلنة عن مزيد من الإجراءات ضد الدوحة بسبب سياساتها في المنطقة ودعمها للتنظيمات المتشددة.

وجاء القرار الجماعي بقطع العلاقات مع قطر، بعد سنوات من محاولات الاحتواء العربية للدوحة، بسبب سياستها في المنطقة بدعم تنظيمات إرهابية وإيواء مطلوبين من جماعة الإخوان والتقارب مع إيران.

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