البرتغالي بيبي يضع حداً لمسيرته مع ريال مدريد

أعلن المدافع الدولي البرتغالي #بيبي (34 عاما) أنه سيترك هذا الصيف #ريال_مدريد، بعد 10 مواسم مع الفريق الملكي، من دون أن يحدد وجهته.

وقال في تصريحات لإذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية “من الواضح أنني لن أبقى. لقد قررت أن أرحل منذ يناير عندما لاحظت أن ما يقترحه علي النادي ليس مثاليا بالنسبة إلي”.

وأشار بيبي، المولود في البرازيل والفائز بكأس أوروبا 2016 مع منتخب البرتغال، إلى أن ريال مدريد اقترح عليه تمديد عقده الذي ينتهي أواخر يونيو، سنة واحدة.

وأضاف بيبي “طرق ريال مدريد لم تكن صحيحة”، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، واعتبر البرتغالي الذي حمل شارة قيادة النادي الملكي أكثر من مرة في غياب زميله سيرخيو راموس، أن “ما حققه زيدان لريال مدريد رائع جدا، لكن ثمة أشياء ما زلت لا أفهمها. لا أستطيع تفسيرها”.

وأضاف “لا أعرف لماذا اختفيت من التشكيلة الأساسية”.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى اهتمام باريس سان جرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي به، ألا أن المدافع المخضرم أقر بأنه تلقى عروضا من أندية في عدة دول.

وتراجعت مكانة بيبي هذا الموسم وبات الخيار الثالث لزيدان في قلب الدفاع بعد مواطنه رافايل فاران وراموس.

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