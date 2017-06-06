السجن المؤبد لمصري أخرج ” أحشاء ” زوجته الحامل

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على أربعيني مصري بعد أن سدد لزوجته الحامل 20 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها وأخرج أحشاءها أثناء قتلها لشكه في سلوكها ويقينه بوجود علاقة غير شرعية لها مع زوج والدتها.

وتكشفت خيوط القضية في مركز شرطة بمحافظة سوهاج ببلاغ يفيد قيام زوج بقتل زوجته الحامل إذ سدد طعنات لها في أنحاء جسدها كافة.

وبانتقال رجال الأمن لمقر الواقعة تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، متهماً زوجته بإقامة علاقة غير شرعية مع زوج والدتها وممارسة الجنس معه ليتخلص منها بالاعتداء عليها بالضرب داخل شقة الزوجية ثم طعنها بسلاح أبيض “سكين”.

وبالعرض على النيابة العامة اعترف المتهم بتفاصيل ارتكاب جريمته إذ قررت النيابة حبسه على ذمة القضية ثم أحيل المتهم للمحكمة حتى أصدرت حكمها السابق.

عكس السير