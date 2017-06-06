السعودية : سيارة تدهس أم و أبنائها الستة في تبوك

تعرَّضت عائلة سعودية مكونة من أُم وفتاتين و4 أطفال، لحادث دهس على الطريق الدائري بمدينة تبوك.

ونقل الهلال الأحمر السعودي، الحالات إلى مستشفيات المنطقة، باستثناء حالة واحدة حرجة، نقلها الجمهور، وهي لطفل يبلغ من العمر 10 أعوام، فيما وُصفت الحالات الأخرى بأنها بين المتوسطة والمستقرة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، خالد بن مرضي العنزي وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز : ” أنه تم تقديم الخدمات الطبية الطارئة بالموقع، ونُقل المصابون لمستشفى الملك خالد ومستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، بمشاركة فرق الإسعاف، والفرق الطبية”.

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