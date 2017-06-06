الشيخ صالح المغماسي : أهل السنة و الشيعة و الاسماعيلية و الإباضية كل هؤلاء مسلمون و مؤمنون و لا يجب أن يقاتلوا بعضهم ( فيديو )

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، صالح بن عواد المغامسي، إن أهل السنة والشيعة والإسماعلية والأباضية مسلمون ومؤمنون، وأحرى وأولى ألا يكون بينهم اقتتالٌ وسفكٌ للدماء.

وخلال برنامجه اليومي “مع القرآن”، على القناة السعودية الأولى، أضاف: “أقول بوضوح، إن أهل السنة والشيعة والإسماعلية والأباضية، كل هؤلاء يؤمنون بالله رباً وبمحمد – صلى الله عليه وسلم – نبياً وبالإسلام ديناً وبالقران كتاباً، وبالقيامة موعداً وبالجنة ثواباً للطائعين وبالنار عقاباً للكافرين ويؤمنون بالكعبة قِبلة”.

وتابع: “هذا دين أتعبّد الله به ولذلك قلته، وقد قلت لا يجسر على هذا القول الكثير أو قد لا يؤمن به البعض، لكن الإنسان مسؤولٌ عمّا يعتقده، وإن كانت كل طائفة تكفّر الأخرى بالكلية وتستبيح دماءها، وتحرّض شبابها على أن ينتقموا من أولئك، فلن تقوم للأمة قائمة”.

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