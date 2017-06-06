الكشف عن كلمات رونالدو بعد هدفه الأول في مرمى يوفنتوس

تساءل الكثير من المشاهدين عن الكلمات التي تفوه بها النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، أمام عدسات الكاميرات عند احتفاله بهدفه الأول الذي سجله لصالح فريقه ريال مدريد في مرمى نادي #يوفنتوس الإيطالي خلال المباراة التي فاز بها الملكي (4-1) برسم نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي جرى مساء السبت بالعاصمة الويلزية كارديف.

وقد لبت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فضول المتتبعين فكشفت عن كلمات نجم ريال مدريد، بعد تسجيله الهدف الأول (د20) إثر تمريرة من الظهير الأيمن داني كارفاخال، بحيث قال رونالدو بعد الاحتفال مع زملائه بالهدف وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : “فرصة واحدة.. انفجار”.

ونجح كريستيانو في تسجيل هدف ثاني في المباراة ( د64) فيما سجل الهدفين الآخرين لريال مدريد كل من كاسيميرو ( د 61) و أسينسيو (د90)، والهدف الوحيد ليوفتوس ماندزوكيتش ( د27).

وتوج رونالدو هدافا للبطولة برصيد 12 هدفا، متقدما على نجم برشلونة ليونيل ميسي (11 هدفا)، كما أنه وصل إلى حاجز الـ600 هدف في مسيرته الاحترافية، وأصبح أول لاعب يسجل في 3 مباريات نهائية في دوري الأبطال بتسميتها الجديدة.

ونال ريال مدريد، بفضل هذا الفوز الكبير على يوفنتوس، لقبه الأوروبي الثاني على التوالي والثاني عشر في تاريخه.

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