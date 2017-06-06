امرأة بريطانية تخدع سائقي السيارات بـ ” مجفف الشعر ” ليخففوا سرعتهم !

اكتسبت سيدة ستينية بريطانية شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن انتشرت صورها ومقاطع فيديو تظهر فيها وهي تحمل مصفف الشعر، وتوجهه إلى السيارة أمام منزلها لتخفف من سرعتها.

وحظيت جين بروكس (64 عاماً) باهتمام كبير على وسائل الإعلام، بعد أن نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقطع فيديو لها وهي تحاول خداع السيارات التي تمر أمام منزلها، وجعل السائقين يتوهمون بأنها تحمل كاميرا مراقبة، تشبه تلك المستخدمة على الطرقات السريعة.

وتقول بروكس إن السائقين غالباً ما يخففون من سرعتهم، عندما يشاهدونها، وهي تقف في الفناء الأمامي لمنزلها، وتحمل مصفف الشعر وهي توجهه إلى السيارات، معتقدين أنها تحمل كاميرا مراقبة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفي حديث لصحيفة نوتينغهام بوست، قالت بروكس إن الأمر بدأ بعد مأساة ألمت بالأسرة، فبعد وفاة صهرها بالسرطان، أطلقت حملة لجمع التبرعات لصالح مؤسسة ماري كوري في حديقة منزلها. وبعد أن أمضت أيام وهي تجلس في الحديقة، لاحظت أن السيارات تمر بسرعة كبيرة في الشارع.

وتقول بروكس وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية “أتذكر أنني سمعت شيئاً من صديقتي حول شيء سمعت عنه في فرنسا، حيث استخدم أحد الأشخاص مجفف الشعر لحمل السيارات على تخفيف السرعة”.

واستطاعت بروكس بهذه الطريقة البسيطة أن تحل مشكلة السرعة على الطريق، وقدمت مثالاً مميزاً في تعاون الجمهور مع السلطات المختصة في منع وقوع الحوادث القاتلة.

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