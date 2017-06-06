بالفيديو .. لحظة اعتقال تاجر مخدرات بث فيديو مباشر ليتباهى بأمواله

كان تاجر مخدرات شاب يبث فيديو مباشر عبر #فيسبوك ليتباهى بحصيلته من النقود، عندما داهمت الشرطة منزله وألقت القبض عليه.

وبحسب موقع “ذا صن”، اعتقل الضباط الشاب البالغ من العمر 22 عاما، بعد العثور على مسدس وذخيرة وحبوب الأوكسيكودون والكوكايين في منزله.

وظهر الشاب في مقطع فيديو يتحدث إلى الكاميرا بألفاظ نابية ويتباهى بنقود ورقية في يده، لكنه أصيب بالرعب عندما سمع صوت ضباط الشرطة تطالبه بالخروج من منزله وتسليم نفسه.

وأفاد الجيران أن رجال الشرطة ألقوا قنابل الدخان قبل أن يقتحموا العقار.

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