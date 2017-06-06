تعرف على أجور نجوم الإعلانات في رمضان 2017

لا تزيد مدّة أي إعلان عن 30 ثانية، ومع هذا إرتفعت أجور النجوم لأجورٍ فلكية، مع الحملات الإعلانية المواكبة لشهر رمضان 2017، ورغم اشتراك أكثر من نجمٍ ونجمة، إلا أن الفنانة ليلى علوي احتلّت صدارة قائمة الأعلى أجراً، يليها الفنان الكوميدي محمد هنيدي ومن بعده المطربة شيرين عبد الوهاب ثم تامر حسني ويبقى أجر الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش “مفاجأة”!

ليلي علوى حصلت على 4.5 مليون جنيه مقابل تقديم حملة إعلانية للترويج لعلامة تجارية متخصصة في الأجهزة المنزلية، وقدّمت فقرات غنائية من أغنية فؤاد المهندس الشهيرة “حبيبي يا رقة” وأكّد مصدر مقرب أن ليلى كادت أن تعتذر عن الإعلان بسبب تمسكها بأجر 5 ملايين جنيه خالصة الضرائب، ولكنها وافقت في النهاية على تخفيض نصف مليون جنيه من أجرها.

ووفق ما اوردت مجلة سيدتي ، حصل الفنان الكوميدي محمد هنيدي على 4 ملايين جنيه فقط مقابل حملة إعلانية لشركة إتصالات معروفة في مصر، وغير صحيح أنه تقاضى 10 ملايين كما روج البعض علماً بأنه يقدم حملة إعلانية أخرى لصالح مؤسسة “مصر الخير” متبرعاً بأجره ولم يتقاضى مليماً واحداً.

بينما حصلت المطربة شيرين عبد الوهاب على 3.5 مليون جنيه مقابل تقديم حملة إعلانية لشركة منافسة، وتقاضى زميلها تامر حسني 3 ملايين جنيه فقط نظير مشاركته بنفس الإعلان، ونال عمرو يوسف 2.5 مليون جنيه عن نفس الإعلان وتقاضت زوجته كندة علوش 1.5 مليون جنيه فقط، وفرضت غادة عادل طوقاً من السرية على أجرها هي وتوأمها بنفس الإعلان ولكن تردّد أنها تقاضت نفس أجر عمرو يوسف ومنح التوأم نصف مليون جنيه.

الفنان حميد الشاعري قدم إعلاناً مشتركاً مع زميليه هشام عباس ومنى عبد الغني للترويج لأحد المنتجعات السياحية، ونال حميد مليون جنيه بينما حصلت منى على نصف مليون فقط وحصد هشام عباس 1.5 مليون جنيه.

النجم أحمد عز صاحب أكبر عدد من الشائعات فيما يتعلق بأجره عن حملته الاعلانية الأخيرة لأحد المنتجعات السكنية، وتردد أنه يتقاضى 7 ملايين جنيه مقابل الإعلان الواحد، ولكن بحسب مصادر مقربة من سوق الاعلانات تأكد أن “ثمن ظهور عز” تراجع للنصف بعد أزمته الأخيرة مع الفنانة زينة، وأن أجره عن حملة رمضان 2017 لا يزيد عن 3.5 مليون جنيه.

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على مليون يورو كاملة شاملة أجر إعلانه عن شركة مصرية لصناعة الحديد، وأجر مساهمته في حملة خيرية تقوم بها فضائية “ONE”، علماً بأنه لم يصور الإعلان بنفسه ولكن تم الإستعانة بدوبلير واكتفى بوضع صوته وتم تسجيل مشاهد قليلة خاصة به في العاصمة الإسبانية مدريد.

عكس السير