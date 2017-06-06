” جمل ” سائب يقتل امرأتين في السعودية

تسبب جمل سائب في وفاة امرأتين وإصابة شاب من عائلة واحدة عندما اعترض الجمل طريقهم ليل الأحد الماضي على طريق العبلاء الثنية غرب محافظة بيشة.

واستنفر الحادث الجهات ذات العلاقة حيث باشر الحادثة الدفاع المدني بمركز الثنية وشرطة الثنية والهلال الأحمر في بيشة فيما تولى نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبد الله أسعاف مستشفى تبالة.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، وفق ما اوردت صحيفة عكاظ، أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا الساعة الحادية عشرة و13 دقيقة, ونتج عن الحادث حالتي وفاة وحالة إصابة نقلت عن طريق المواطنين لمستشفى تبالة قبل وصول فرقة الهلال الأحمر.

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