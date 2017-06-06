دمشق : عويل و سقوط للنعش على الأرض .. قتلى و جرحى جراء ” رصاص عشوائي ” خلال تشييع أحد قتلى الميليشيات النظامية ( فيديو )

شهد تشييع أحد عناصر ميليشيات بشار الأسد، في دمشق، مقتل وجرح أشخاص، جراء إطلاق الرصاص بشكل عشوائي.

ونشرت شبكة أخبار “دمشق الآن” المخابراتية الأكبر في فيسبوك، مقطعاً مصوراً يظهر عدداً من الأشخاص وهم يدورون حول أنفسهم حاملين نعش أحد القتلى.

وسرعان ما بدأ إطلاق الرصاص خلال التشييع، ما أدى إلى سقوط النعش من أيدي حامليه على الأرض، وعلت أصوات الصراخ الدالة على وقوع إصابات.

وعلقت الشبكة على الفيديو بالقول: “تحول تشييع شهيد في حي دمر بدمشق إلى كارثة ذهب ضحيتها شهداء وجرحى نتيجة إطلاق النار العشوائي”.

ولم تذكر الشبكة عدداً دقيقاً للضحايا، وما إذا كانوا مدنيين أو عناصر، كما لم تذكر اسم القتيل الذي كان يتم تشييعه، أو مكان وزمان مقتله.

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، بل إن سقوط قتلى وجرحى خلال عمليات التشييع أصبح أمراً طبيعياً، على الرغم من قرار “السيد الرئيس” منع إطلاق النار، إلا أن أحداً لا يلقي لأوامره بالاً.

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