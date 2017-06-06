رسمياً .. الفرنسي زاغادو من سان جرمان إلى بوروسيا دورتموند

أعلن نادي #بوروسيا_دورتموند الالماني لكرة القدم ضم مدافع #باريس_سان_جرمان الفرنسي الشاب دان-أكسل زاغادو (18 سنة) الى صفوفه.

وجاء في بيان للمدير الرياضي للنادي الالماني ميكايل تسورك ان “زاغادو سيكون عضوا كاملا في الفريق اعتبارا من تموز/يوليو (المقبل)”.

ويعتبر الدولي الفرنسي في منتخبات الشباب، احد ابرز المواهب في فرنسا، وهو نشأ في اكاديمية باريس سان جرمان.

واشار بيان بوروسيا دورتموند الى ان زاغادو كان هدفا لنواد عدة، وهو سيعلب في دورتموند الى جانب مواطنه المدافع عثمان ديمبيليه (20 عاما) الذي التحق بالفريق العام الماضي قادما من رين.

وحل بوروسيا دورتموند ثالثا في الدوري للموسم المنتهي، وسيشارك في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

من جانبه، قال المدافع العملاق زاغادو (1,95 م) في بيان انه “متشوق للتعرف على زملائه الجدد وعلى الملعب (سيغنال ايدونا بارك) والمشجعين”.

وختم قائلا “يسعدني ان اصبح محترفا حقيقيا في دورتموند”. ( AFP )

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