رسمياً .. نادي خيرونا إلى الليغا الإسبانية للمرة الأولى في تاريخه

صعد نادي #خيرونا الى الدرجة الاولى الاسبانية في كرة القدم للمرة الاولى في تاريخه بعد تعادله الاحد سلبا مع ريال سرقسطة في المرحلة الحادية والاربعين قبل الاخيرة من بطولة الدرجة الثانية الاسبانية، وانتزاعه مركز الوصيف.

وضمن الفريق الكاتالوني الصعود الى الدرجة الاولى مباشرة دون خوض ملحق خاص بالصعود، وقد لحق بليفانتي بطل الدرجة الثانية.

وتقام المرحلة الاخيرة الاسبوع المقبل، وتخوض الفرق التي تحتل المراكز من 3 الى 6 دورة تصفية على البطاقة الثالثة الخاصة بالصعود الى الدرجة الاولى. ( AFP )

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