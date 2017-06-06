سفير أمريكا لدى روسيا : إدارة الرئيس ترامب ما زالت مصرة على رحيل بشار الأسد

قال السفير الأمريكي لدى روسيا، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصر على رحيل بشار الأسد، مع البقاء على مرحلة انتقالية في البلاد.

وأشار، تيفت في تصريحات للصحفيين، إلى أن الولايات المتحدة ترى أن إيران لا تلعب دورا إيجابيا في عملية التسوية في سوريا.

وتابع قائلا “أحد أهم الأسئلة لدى أمريكا فيما يخص مناطق تخفيف التصعيد، تتمثل في مشاركة ودور إيران بها”.

وعن العلاقات الأمريكية الروسية قال تيفت إن الاتصالات بين العسكريين الأمريكيين والروسي حول سوريا ستستمر.

ولكن أوضح أنه لم يتم تحديد مكان ولا موعد عقد اللقاء المقبل بين نائبي وزير الخارجية الأمريكي والروسي، كما أنه لا يوجد اتفاق للقاء يجمع الرئيسين بوتين وترامب، حتى خلال لقاء مجموعة العشرين. (SPUTNIK)

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