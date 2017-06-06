سكان قرية هندية يقدسون ” عجل ” مولود بـ ” وجه إنسان ” كرمز إلهي ( فيديو )

ذكرت التقارير أن عجلاً مشوهاً ولد بوجه يشبه الإنسان في قرية شمال الهند، وانتشر اعتقاد بأنه تجسيد حقيقي للإله الهندوسي “فيشنو”.

ووُلد العجل في قرية باتشيندا، موزفرناجار في ولاية أوتار براديش، بميزات غريبة جدا، بما في ذلك وجه بفم وأذنين وأنف مثل الإنسان تقريبا، و نفق الحيوان المشوه بعد فترة وجيزة من الولادة، ولكنه لم يُدفن بل قام أهالي القرية بعرض جثته أمام الجميع.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية، أن هذا العجل يجسد الإله “فينشو”، وتُظهر لقطات الفيديو التي حصلت عليها رابتلي، تجمع حشد من الناس حول هذا الحيوان، وهو موضوع في صندوق زجاجي، مع إحاطته بالزهور.

الجدير بالذكر، أن الأبقار تعتبر مقدسة في الهند، وفقا للمعتقدات الهندوسية، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، ويقوم العديد من الزوار بالتقاط الصور والفيديوهات لهذا العجل، في حين يقوم البعض بالتبرع بمبلغ مالي معين.

وتفيد التقارير بأن الآلاف من الناس يتهافتون لرؤية العجل، كما تخطط القرية لبناء معبد على شرف هذا الحيوان، بعد حرقه.

ومع ذلك، أوضح أجاي ديشموخ، من Wildlife SOS، أن هذا المخلوق الغريب لم يكن معجزة، وإنما ضحية للعيوب الخلقية، حيث قال: “في بعض الأحيان، لا تتطور أجهزة محددة من الجسم، وهي موجودة في الرحم، لذا وُلد العجل بمظهر أو وجه غريب.

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