شرطي يطلق النار على مهاجم صرخ ” هذا من أجل سوريا ” أمام كاتدرائية نوتردام في باريس

أطلق ضابط في الشرطة الفرنسية النار على رجل وأصابه بجروح بعد أن هاجمه بمطرقة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس الثلاثاء، وفق السلطات.

وأغلقت الشرطة المنطقة أمام الكاتدرائية بعد الحادث، وذكر التلفزيون الفرنسي حالة من الهلع بين السياح.

وأعلنت نيابة مكافحة الإرهاب من جانبها فتح تحقيق في الاعتداء.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن وزير الداخلية الفرنسي قوله إن المهاجم صرخ “هذا من أجل سوريا”.

ويأتي الهجوم في وقت لا تزال فيه فرنسا في حالة إنذار قصوى تحسبا لوقوع هجمات جهادية بعد اعتداء لندن في نهاية الأسبوع حيث استخدم متطرفون سيارة وسكاكين لدهس وطعن المارة ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

ودعت السلطات في باريس العموم إلى الابتعاد عن الكاتدرائية التي تعتبر من أهم المعالم السياحية في قلب العاصمة الفرنسية.

وتخضع فرنسا لحالة الطوارئ وأعلى مستوى إنذار بعد سلسلة هجمات إرهابية بدأت في العام 2015 وخلفت أكثر من 230 قتيلا. (AFP-AP)

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