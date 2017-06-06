طائرات التحالف الأمريكي تقتل 21 مدنياً كانوا يحاولون الخروج من الرقة

قتل 21 مدنيا على الأقل في غارة جوية شنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الاثنين أثناء محاولتهم الفرار من الرقة، معقل تنظيم “داعش”، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “ما لا يقل عن 21 مدنيا قتلوا جراء مجزرة نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي باستهدافها منطقة عبارات وتجمع قوارب في مدينة الرقة”.

وأضاف أن “المدنيين كانوا مجتمعين على الضفة الشمالية من النهر يحاولون الخروج عبر القوارب من الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة” حين استهدفتهم الغارة.

وقال عبد الرحمن إن “عدد الشهداء لا يزال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة”. وأوضح أن بين القتلى نساء وأطفال، من دون أن يتمكن في الحال من تحديد عددهم. (AFP)

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